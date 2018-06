Tawa Filipinx Comedy Festival

Tawa ("laugh" in Tagalog) is a comedy festival to celebrate the first ever Fililpinx Heritage month. Featuring Filipinx comedians Ann Pornel, Mark Andrada, Isabel Kanaan, Keith Pedro, Big Norman Alconcel, Alia Rasul, Ernie Vicente, Erika Ehler, Carolina Gonzaga, Joey Harlem, Marie Sotto, Maricris Rivera, Ellie Posadas and Belinda Corpuz. 7 pm. $15.