Livestream concert via Youtube of Toronto musicians with TRP.P, Tafari Anthony, Cerena, IAMREBELWILL, Markus Aurelyus and others. Jan 27 at 7 pm. Free. Register.

https://www.eventbrite.com/e/the-celestial-showcase-tickets-214891675787?fbclid=IwAR1HmCiL2j7Lquqdxw9Za_us_8AyXEge5VLqA7Q58ugCBF6zm0JVAfoZ2xk