Propeller Art Gallery’s annual exhibition features over 150 works by 100 artists working in all mediums by members and guest artists that highlight the breadth of artistic diversity at the gallery. Salon 15, presented online for three months, is an important marker as Propeller celebrate 25-years of supporting and empowering artists and our Members, especially during this time of our isolation during the pandemic. March 10-June 10.

https://propellerartgallery.com/exhibitions/salon-15/

Exhibiting Artists:

Doug Adams, Mary-Ann Alberga, Beverley Baird Lane, John Bingham, Prometheus Blackthorn, Claude Breeze, Roswita Busskamp, Mike Callaghan, Matthew Catalano, Eunah Cho, Simone Collins, Sharron Corrigan Forrest, Tania Costa, Vanessa Cress Lokos, David Cumming, Kathleen Dawson, Erna de Vries, Sharon Dembo, Jacques Descoteaux, Sandra Di Leo, Carolyn Dinsmore, Chris Domanski, Jodi Dutchak, Marlene Etherington, Susan Farquhar, Cesar Forero, Isabella Francesco, Susan Friedman, Peter Friedrichsen, Aryan Ghaemmaghami, Al Gord, Phyllis Gordon, Ron Greig, Elizabeth Greisman, David Griffin, Philip Hare, Thomas Hlavacek, Janet Horne Cozens, Irena IRiKO-Kolodziej, Pankti Jain, Brooke Johnson, HyunRyoung Kim, Tai KIm, Adam Kolodziej, Amelia Kraemer, Mark Krawczynski, Donna Kwasnicki, Rosalie Lam, Kim Land, Ruth Lane, Michelle Letarte, Lisa Litowitz, Eleanor Lowden, Ian Mackenzie, Rachelle Maltais Fitzpatrick, Christine Marshall-Smith, Ruth Maude, Arleen McCallum, Mazarine Memon, Joseph Muscat, pria muzumdar, Par Nair, Nancy Newton, Rhonda Nolan, Frances O’Flynn, Natalie Olanick, Anne-Marie Olczak, Loree Ovens, Jonathan Palter, Frances Patella, Rhoda Payne, Ravi Brian Persaud, Sara Petroff, Dan Philips, Amanda Pierce, Dominique Prevost, Leah Probst, Doris Purchase, Leena Raudvee, Janet Read, Barbara Reade, Ron Regamey, Ava Roth, Susan Ruptash, Ginger Sedlarova, Erin Shadoff, Maya Skarzenski-Smith, Kristen Stephen, Keijo Tapanainen, Tom Taylor, Gwen Tooth, Lucinda Vandenieuwegiessen, Andres Vosu, Peter W., Silvana Waniuk, Ross Winter, Donna Wise, Noriko Yamamoto, Sonya Young, Donna Zekas, and Emily Zou.