Concert Description

Wander through the woods as Little Red Riding Hood and slide into Cinderella’s glass slipper with the stories of Charles Perrault recounted in song. A literary genius, Perrault adapted many classic tales and infused them with strong morals in what has become known as the modern fairy tale. In partnership with vethe Alliance francaise de Toronto, the Spectrum composers present new music that reimagines Perrault’s most illustrious tales, performed in french by a lively world music ensemble featuring multilingual singer Tamar Ilana.

Errer dans les bois avec le Petit Chaperon rouge et porter la pantoufle de verre de Cendrillon dans les histoires de Charles Perrault racontés en chanson. Un génie littéraire, Perrault a adapté nombreux contes classiques et il les a insufflé avec les leçons de morale dans ce qui est désormais connu comme le conte de fées moderne. En partenariat avec l’Alliance française de Toronto, les compositeurs de Spectrum présentent nouvelle musique qui réinvente les contes les plus illustres de Perrault, interpréter en français par l’ensemble de musique du monde animé avec la chanteuse multilingue, Tamar Ilana.

Program

Une Bouche Pleine de Perles – Mason Victoria

La Soeur Laide – Aidan Farrell

L’Obscurité – Jackson Welchner

La Belle au Bois Dormant – Dhaivat Jani

La Princesse Perplexe – Suzy Wilde

Performers

Tamar Ilana (singer)

Justin Gray (bass)

Demetri Petsalakis (guitar)

Naghmeh Farahmand (percussion)

Concert: Les Contes de Fées

Date: April 17, 2021 8pm ET

Tickets/RSVP: https://bemusednetwork.com/events/detail/856, free digital stream

Stream: twitch.tv/spectrummusicTO

Donations: https://www.paypal.com/donate?hosted_button_id=HVMD2NLGKUY7C