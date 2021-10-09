THE ETNHNIC RAINBOW: THIRD ANNIVERSARY SPECIAL

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THE ETHNIC RAINBOW IS CANADA'S FIRST COMEDY SHOW TO SHOWCASE ONLY LGBTQ+ COMEDIANS OF COLOUR AND ITS CELEBRATING ITS THIRD.
THE ETHNIC RAINBOW IS CANADA’S FIRST COMEDY SHOW TO SHOWCASE ONLY LGBTQ+ COMEDIANS OF COLOUR AND ITS CELEBRATING ITS THIRD ANNIVERSARY. THE SHOW HAS BEEN FEATURED ON CBC, THE GLOBE & MAIL, AND THE JUST FOR LAUGHS FESTIVAL.
HOSTED BY: BRANDON ASH-MOHAMMED (THIS HOUR HAS 22 MINUTES)
HEADLINED BY: THE GRANDE DAME OF CANADIAN COMEDY, MARTHA CHAVES (JFL, JOHN Q)
Location Address - 1115 Queen W, Toronto, Ontario M6J 1J11
Event Price - PAY WHAT YOU CAN.
Location ID - 566336