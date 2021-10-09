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THE ETNHNIC RAINBOW: THIRD ANNIVERSARY SPECIAL

THE ETHNIC RAINBOW IS CANADA'S FIRST COMEDY SHOW TO SHOWCASE ONLY LGBTQ+ COMEDIANS OF COLOUR AND ITS CELEBRATING  ITS THIRD.

Oct 9, 2021

THE ETNHNIC RAINBOW: THIRD ANNIVERSARY SPECIAL

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THE ETHNIC RAINBOW IS CANADA’S FIRST COMEDY SHOW TO SHOWCASE ONLY LGBTQ+ COMEDIANS OF COLOUR AND ITS CELEBRATING  ITS THIRD ANNIVERSARY.   THE SHOW HAS BEEN FEATURED ON CBC, THE GLOBE & MAIL, AND THE JUST FOR LAUGHS FESTIVAL. 

 

HOSTED BY: BRANDON ASH-MOHAMMED (THIS HOUR HAS 22 MINUTES)

 

HEADLINED BY: THE GRANDE DAME OF CANADIAN COMEDY,  MARTHA CHAVES (JFL, JOHN Q) 

 

 

Additional Details

Location Address - 1115 Queen W, Toronto, Ontario M6J 1J11

Event Price - PAY WHAT YOU CAN.

Location ID - 566336

Date And Time
Tue, Oct 26th, 2021 @ 07:30 PM
to

Location
Theatre Centre

Event Types
Concert or Performance

Event Category
Comedy
 
 

Event Tags

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