Xenia Concert: Quatour Despax

Texte français va suivre.

Every concert with the Despax Quartet is a family affair! We’re pleased to be presenting Despax in their Xenia debut on December 13th. Established in 2003 and comprising of four siblings, the quartet performs regularly in Ottawa, Quebec, and Toronto. They bring us a programme of music by Kroll, Beethoven, and some tunes you may have heard on the radio. We hope you’ll join us for a bit more music-making before the holidays!

This concert is designed to appeal to and be welcoming of all listeners, including people affected by autism and disability. Please come and enjoy this incredible music with us!

FAQs

This is a livestream performance that will be available to audience members through the Xenia Concerts Facebook page.

Chaque concert avec le Quatuor Despax est une affaire de famille! Nous sommes heureux de présenter les Despax lors de leurs débuts avec Xenia ce 13 décembre. Fondé en 2003 et composé de quatre frères et sœurs, le quatuor se produit régulièrement à Ottawa, au Québec et à Toronto. Au programme, des œuvres de Kroll, Beethoven et des airs que vous avez peut-être entendus à la radio. Nous espérons que vous vous joindrez à nous pour un peu plus de musique avant les vacances!

Veuillez noter qu’il s’agit d’une performance diffusée en direct disponible pour visualisation via la page Facebook Xenia Concerts.

Ce concert est conçu pour attirer et accueillir tous auditeurs, y compris les personnes atteintes d’autisme et des troubles du développement. Venez profiter de cette musique incroyable avec nous!

FAQ

Ceci s’agit d’une performance diffusée en direct qui sera disponible pour les membres du public via la page Facebook Xenia Concerts.