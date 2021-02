Our Landing Place Therapy Collective presents a full day online conference centering on Canadian LGBTQ2S+ voices exploring the intersections of queerness* and mental health across Canada. Livestream and video recordings available. $150, some discounts available.

