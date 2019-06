An afternoon of ambient, interstellar, electroacoustic drift vibes, featuring: Abigail Trotsky, Chris Trotter, Paul Newman, Mira Martin-Gray, Del Stephen, mkl32, Liz Lima, Ronnie Blake, Laura Swankey, Dame Cook, Heraclitus Akimbo and more. 3-5 pm. Pwyc. In the Southern Cross Lounge.