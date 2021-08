Death To T.O. 10 Show #1

ABBA, Fleetwood Mac., The Doors, Cheap Trick, The Kinks, ZZ Top performed by Rapport, Hot Garbage/Kali Horse, Nyssa, Ian Blurton’s Future Now, Blanks and Your Grandad. Oct 29. Doors 7:30 pm. $15. Horseshoe Tavern, 370 Queen W. http://showclix.com