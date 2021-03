Drawing 2021

John B Aird Gallery juried drawing group exhibition which includes an online slide show and PDF publication with essays by the exhibit jurors Steve Khan and Neda Omidva. March 30-April 30. https://airdgallery.org

Iincluded are works by works by John Abrams, Maria-Bida Albulet, Victoria Alexander, Sidia Atabales-Schnitzler, David Ballantyne, Caroline Bertrand, Lorène Bourgeois, Anna Bullock, E. M. Carr, Linda Chen, Jake Collinge. Ruth Comfort, Anne-Marie Cosgrove, Lindsey Curtis, Sara Cuthbert, Stéphan Daigle, Claire Domitric. Edward Donald, The Drawing Board Collaborative Drawing (JJ Lee, Amy Swartz, Natalie Majaba Waldburger), Holly Edwards, Deena Errampalli, Lila Fatehi , Marie Finkelstein, Elizabeth Forrest, Christy Frisken, Eric Lick Fung Yee, Daphne Gerou, Anne-Marie Giroux, Jill Glessing, Anne Harrison , Janet Hendershot, Thomas Hendry, Sarah Hunter, Alex Kasyan, Golnaz Khadiv Zand, Jina Kim, Barbara Klunder, Violaine Lafortune, Ruth Lane, Sue Lloyd, Cathryn MacFarlane, Daniel Maluka, Luanne Maskell, David McClyment, Kara McIntosh, Carole Milon, Mehran Roshannia Mir, Frank Mulvey, Rita Naras, Alexandrea Nicholas-Jennings, Allan O’Marra, Kelly O’Neill, Adriana Polanic, Jill Price, Leena Raudvee, Janet Read, Victor Romao, Philip Ross, Gretchen Sankey, Lauren Satok, Phoebe Todd-Parrish, Marnie White and Xiao Wen Xu.