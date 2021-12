Abozzo Gallery presents an online exhibition of work of their gallery artists. Dec 3 to Mar 5. https://www.artsy.net/show/abbozzo-gallery-interlude?sort=partner_show_position

Artists: Barbara Amos, Nika Belianina, Tadeusz Biernot, David Blackwood, Katharine Burns, Cora Brittan, D. A. Dunford, Ron Eady, Mary Ellen Farrow, Jacob Freeman, Karim Ghidinelli, Kelly Grace Gerard, Dina Goldstein, Brian Harvey, Heather Horton, Richard A. Jacobson, Niam Jain, Vladimir Kanic, Camie Geary -Martin, Naoko Matsubara, Diego Narvaez, Duane Nickerson, Stan Olthuis, Michael Pittman, Mary Rioux, Daniel Ross, Phil Stein, Jennifer Walton, Olexander Wlasenko, Arnold Zageris