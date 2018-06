Jambana One World Festival

Reggae showcase with Hattaman, Kirk Diamond, Korexion, Jay Harmony, Kaisha Lee, Visionary, Tony Anthony and Raysolution, 7:30 pm. $tba. jambana.com

Info

Location Rose Theatre 1 Theatre Lane (Brampton) , Brampton , Ontario View Map

Guides & Special Issues Caribana

Tags All Ages , Out Of Town

Sections Music

Music Genres Pop/Rock/Hip-Hop/Soul