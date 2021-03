Jaymz Bee’s Online Showcase for Covenant House

Benefit concert with Laura Anglade, Heather Luckhart, Avery Raquel, Caity Gyogry, Taylor Abrahamse, Moscow Apartment, Oakland Stroke, Alex Pangman & Tom Parker, OKAN, Tia Brazda, Afraaz Mulji, Payadora Tango Ensemble, June Garber, John Southworth, John Finley, Sam Broverman, Rebecca Hennessy & Michael Herring, Joey O’Neil, Steve Koven, Roger – Vezi Tayyeb, Dr. Draw and The Shuffle Demons. March 5 at 8 pm. Donations welcome. RSVP. https://www.facebook.com/events/1395105884172339

http://www.youtube.com/jaymzbeesez