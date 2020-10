Virtual concert streaming live from the legendary venue Societes Des Arts Technologiques in Montreal. Nov 6 at 11 pm. $20. https://www.momenthouse.com/kaytranada?fbclid=IwAR0sdUYCB0yTS0aNyn4jreOHlZ8GlqZJS-TG2zgXC1YDgca8HPEGEilyQe8