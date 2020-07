Virtual sets by Alabama Shakes, Alison Wonderland, A$AP Rocky, Brockhampton, Chance The Rapper, Ellie Goulding, Gary Clark Jr., Grace Potter, H.E.R., Imagine Dragons, Jane’s Addiction, Kehlani, Khalid, LCD Soundsystem, LL Cool J, Lorde, Lupe Fiasco, Metallica, OutKast, Paul McCartney, Portugal. The Man, Tove Lo, Tyler The Creator, ZHU, and more with special appearances by Common, Michelle Obama, Perry Farrel and more. July 30-August 2. Free. On YouTube.

