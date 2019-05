Percussionist Magdelys Savigne, Telmary Diaz (Havana) and Gabriel Garcia (Los Angeles) for a night of Cuban dance music with inflections of hip hop, changui, pop and jazz. Complimentary dance lesson at 9 pm. DJ Suave spinning salsa, bachata, reggaeton & top 40. Doors 6:30 pm, show 10:15 pm.