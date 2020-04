Music Together X Small World Music

Small World Music partners up with a new live-stream platform, MusicTogether, to celebrate diverse voices, and showcase 10 artists during a day-long program. 11 am -9 pm. Free. smallworldmusic.com

11 am- Abbas Janmohamed

Noon- Arnab Chakrabarty

1 pm- Karla García

2 pm- Sardaar Mohamadjani

3 pm- NaMaNa (Linar Rizatdinov and Anna Shabalina)

4 pm- Padideh Ahrarnejad and Ali Massoudi

5 pm - Amely Zhou

'6 pm - Shaho Andalibi

7 pm - Majd Sekkar

8 pm - Kaia Kater