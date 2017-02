Speakers and rally, and short march to Yonge-Dundas Square. 2-4 pm. m.facebook.com/events/1406689206008564?acontext=%7B%22ref%22%3A%223%22%2C%22action_history%22%3A%22null%22%7D&aref=3&ref=m_notif¬if_t=group_comment_reply