International crime fiction authors read their nastiest, grittiest stories in a raucous bar. Noir @ the Bar hosts Rob Brunet & Tanis Mallow welcome Scott Alderberg, Eric Beeter, M.H. Callway, Hilary Davidson, Sheena Kamal, Owen Laukkanen, Jamie Mason, Thomas Pluck, Zoë Sharpe and David Swinson. Free T-Shirts to the first hundred via Meridian Artists. 9 pm. Free.