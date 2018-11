P.A. Day Movie screening of the 2018 animated adventure. A villain's maniacal plan for world domination sidetracks five teenage superheroes who dream of Hollywood stardom. (106 min, PG, 2018). Drop in, no registration required. 1 pm. Free.

Call 416-393-7720 for more information.

Tickets: https://www.eventbrite.ca/e/49714509436