Painting 2020

182 182 people viewed this event.

John B. Aird Gallery online slide exhibition and artbook launch of paintings by 91 artists. Nov 23. http://airdgallery.org

Paintings by Jackson Abrams, John Abrams, Kelly Rose Adams, Maria-Bida Albulet, Sidia Atabales-Schnitzler, Phill Atwood, Anne Barkley, Samuel Bernier-Cormier, Anastessia Bettas, Jamie Bradbury, David Brown, Carlina Chen, Donna Chudnow, Dalla Coletta, Tanya Cunnington, Sara Cuthbert, Patrick DeCoste, Julie Donec, Elizabeth Elkin, Deena Errampalli, Marlene Etherington, Marie Finkelstein, Marianne Fowler, Julie Gladstone, Peter Hastings, Jennifer Hinrichs, Kee Ip, Avleen Kaur, Gertrude Kearns, June Kenner, Joan Krawczyk, Rosalie Lam, Ruth Lane, Marie Lannoo, Miklos Legrady, Em Leighton, Arnie Lipsey, Neil McClelland, Cate McGuire, Andrew McKay, Sarah Merry, Nikki Middlemiss, Alison Mittertreiner, Molly Moldovan, Nancy Moore, Patricia Morris, Moira Ness, Ruthia Pak Regis, Dimitri Papatheodorou, Sherry Park, Jangmee Park, Gary Paiva, Maureen Paxton, Jemmie Ponting, Stephanie Porter, Jill Price, Devon Pryce, Leena Raudvee, Margaret Rodgers, Elena Roginsky, Victor Romao, Amita Sen Gupta, Dawn Steeves, David Stonhouse, Doug Stratford, Gwen Tooth, Gerda Wekerle, Emma White, Marian Wihak, Xiao Wu and Dzombak Yanka.