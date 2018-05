Outdoor summer concerts include The Jerry Cans (Jul 1), The Trews (Jul 4), Magic! (Jul 7), A Flock of Seagulls (Jul 11), Howard Jones Jul 14), Big Wreck (Jul 18), Wintersleep (Jul 21), The Funk Frequency (Aug 4), Terri Clark (Aug 15), Bobby Bazini (Aug 22), and others. 8 pm. Free.