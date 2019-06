Outdoor summer concerts include City and Colour (Jun 29), K-OS and Five Alarm Funk (Jul 3), The Reklaws (Jul 10), Crash Test Dummies (Jul 13), Said The Whale ( Jul 17), The Sheepdogs (Jul 24), 54-40 (Jul 31), Dwayne Gretzky (Aug 14), and others. 8 pm. Free.