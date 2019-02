The LGBTQ+ weekly community open mic presents Brendan D'Souza, Taylor Rivers, Shawna Edward, Aba Amaquandoh, Ben Sosa Wright, Tamara Shevon, Bee Bertrand, Ashley Cooper, Meg MacKay, Monica Garrido and host Chanty Marostica. 8 pm. $5, at eventbrite.ca/e/56339888122.

facebook.com/events/706081733122271