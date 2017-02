Alejandro Cartagena, Alex Kisilevich, Alice Dixon, Alvin Luong, Anique Jordan, Annie MacDonell, Annie Tong, April Hickox, Atia Pokorny, Bambitchell, Branimir Ruzic, Brian St. Denis, Carole Condé & Karl Beveridge, Katherine Childs, Chris Ironside, Christopher Katsarov Luna, Christopher Wahl, Daniel He, Darren Rigo, Dean Bradley, Eamon Mac Mahon, Eric Chengyang, Eric Garsonnin, Erika DeFreitas, Fabio Mascarin, Faraz Anoushahpour, Fiona Annis, Fraser McCallum, Geoff Allen Stairs, Heather Fulton, Hugh McBride, Isabel M. Martínez, Jackson Klie, James Sutherland, Jamie Campbell, Jennifer Long, Jihee Min, Jim Hurtubise, Jim Verburg, Jimmy Limit, John Faragher, Justin Somjen, Kotama Bouabane, Kyler Zeleny, Laurie Kang, Laurence Siegel, Leila Fatemi, Lili Huston-Herterich, Lisa Binnie, Lise Beaudry, Marco Buonocore, Meera Margaret Singh, Morris Lum, Nathan Cyprys, Noah Spivak, Oliver Husain, Parastoo Anoushahpour, Peggy Taylor Reid, Peter Watson, Public Studio, Randy Brown, Robert Bean, Robert Caspary, Ruth Kaplan, Ryan Ferko, Ryan Van Der Hout, Sally Ayre, Sam Cotter, Sandy Middleton, Sanjay Mehta, Sara Angelucci, Sarah Anne Johnson, Scott Conarroe, Sesley Aidoo, Shayne Gray, Shelley Wildeman, Sofie Sharom, Stephen Brookbank, Steve Payne, Steven Beckly, Surendra Lawoti, Susan Kerr, Susana Reisman, Suzy Lake, Sylvia Galbraith, Tahoy James, Tobi Asmoucha, Todd Korol, Tom Ridout, Toni Hafkenscheid, Virginia Mak, and many more, Mar 10-25, reception 6-10 pm Mar 10.