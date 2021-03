Portraits d’artistes : Eugène Delacroix

Delacroix, c’est une peinture portée par un souffle intense. C’est une femme au corps vulnérable et au cœur invincible qui brandit glorieusement le drapeau français dans La liberté guidant le peuple. Ce sont des hommes amaigris, désespérés, qui meurent abandonnés sur Le radeau de la méduse. C’est le regard sensuel et langoureux des Femmes d’Alger qui s’abandonnent dans la chaleur des harems. C’est l’un des plus grands peintres du XIXe siècle et le maître du romantisme français. Admiré, innovant, critiqué, copié, il inspirera bien des artistes par sa technique et ses sujets. Delacroix fut immensément admiré par les artistes modernes et c’est bien normal : délaissant les traditions trop restrictives dela peinture française, il place la couleur au cœur de ses toiles. Elle devient messagère de l’émotion. Son pinceau se pose en touches rapides, vives, lumineuses. Souvent inspiré par la littérature, il aime rendre le drame glorieux, le désespoir pathétique, et ses tableaux racontent mille histoires. Dans le détail d’un regard, d’un geste, le velouté d’une peau, l’intensité d’un rouge, tout est étudié pour vous transporter dans l’univers de l’artiste. Le regard de Delacroix se tourne aussi vers l’Orient et son exotisme. Ses tableaux contribuent à créer le fantasme d’un monde oriental à la fois barbare et d’une incroyable sensualité, où l’or des bijoux brille sur des peaux à peine dissimulées par les voiles transparents. Il captera comme peu d’autres artistes la richesse chromatique des intérieurs orientaux et la lumière d’Afrique du Nord. Sa carrière, il la construit avec virtuosité et intensité, entre scandales et succès, à l’image de ses tableaux hauts en couleurs. Passionnée d’art et de culture, Ophélie Delacour est diplômée en médiation culturelle à l’École du Louvre, à Paris. Depuis plusieurs années, elle travaille en tant que guide touristique et organise des visites des différents quartiers et chef d’œuvres de Paris (Tour Eiffel, quartier latin, Montmartre). En 2019, elle vient travailler un an pour l’Alliance Française de Toronto et les premières visites guidées en ligne se mettent en place durant la crise de la Covid-19. Elle est maintenant de retour en France, où elle vit et continue d’animer des cycles de conférences en ligne à Toronto. Cette visite guidée s’inscrit dans un cycle de 6 conférences en ligne : Claude Monet : 19 septembre 2020 Auguste Renoir: 17 octobre 2020 Berthe Morisot: 14 novembre 2020 Paul Gauguin : 30 janvier 2021 Henri Matisse : 20 février 2021 Eugène Delacroix : 20 mars 2021 En collaboration avec Alliance Française de Toronto. La Bibliothèque publique de Toronto s’est engagée à assurer l’accessibilité. Veuillez nous appeler ou nous envoyer un courriel si vous êtes sourd(e) ou avez un handicap et souhaitez demander des mesures d’adaptation pour participer à ce programme. Veuillez-nous en informer le plus tôt possible et nous ferons de notre mieux pour répondre à votre demande. Un préavis d’au moins trois semaines est préférable. Composez 416-393-7099 ou contactez-nous par courriel accessibleservices@tpl.ca