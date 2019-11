A night of old-school glamour, strong fierce feminine energy and creative expression. Performances by Ginger Glaze, Johleen, Kareena Pussy Couture, Mocha Love, Nana Vanna D and Ola Minou. Dec 6 at 9:30 pm (doors 8:30 pm). $15 or pwyc. 

artery.is/showcases/burlesque-dec6