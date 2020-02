Read and discuss popular books written in Spanish (Mar 14- Estrella distante by Roberto Bolaño. N.B). 2 pm. Free. Pre-register.

Apr 4- La casa de los espíritus by Isabel Allende.

May 2- El General en su laberinto by Gabriel García Márquez.

