Horseshoe Hootenanny livestream concert from The Horseshoe Tavern performing the complete album T.Rex-The Slider. Doors 7:30 pm concert 8:15 pm. All ages. $19-$22.

https://www.eventbrite.ca/e/terra-lightfoot-performs-the-album-trex-the-slider-front-to-back-tickets-144480303477