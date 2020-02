Thom Gill, Luka Kuplowky, Robin Dann, Felicity Williams, Ben Whiteley, Ivy Mairi, Joseph Shabason, Alex Lukashevsky, Evan Cartwright, Carmen Elle, Alex Samaras and Ben Gunning, singing songs by Judee Sill, Arthur Russell, The Roches, Joni Mitchell, M2OH (Mary Margaret O'Hara), Gordon Lightfoot, Kate & Anna McGarrigle and more. 10 pm. Pwyc.

facebook.com/events/2576525665966796