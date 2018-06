The Niagara Stage

Free weekly summer music concerts at 8 pm, followed by fireworks over Niagara Falls at 10 pm. Jun 30-Sep 1.

Jun 30 - Basia Bulat

Jul 1 - The Darcys

Jul 7 - Weaves

Jul 14- Philippe B

Jul 21 - Nap Eyes

Aug 4- Antoine Corriveau

Aug 11- Jessy Lanza

Aug 18 - TBA

Aug 25 - Tanika Charles

Sep 1- Fiver