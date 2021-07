The Return of the Jinkx & DeLa Holiday Show, LIVE!

Post-apocalypse-mas extravaganza with drag icons BenDeLaCreme and Jinkx Monsoon in a holiday show of comedy and music. Nov 27. Doors 7 pm, show 8 pm. $40-$130. On sale Jul 23. Queen Elizabeth Theatre, 190 Princes’ Blvd. https://admitone.com/events/jinkx-dela-toronto-7011463