The Soulfest Lounge showcase presents soul infused music with Gwendolyn Collins, Alisha Glover, Mycah Chevalier, Nadira Norjahan, Iisma and David Hammett. Hosted by comedian Kenny Robinson. 7 pm. $20.

