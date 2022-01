Livestream of master classes. Hear a sensational roster of singers in a variety of Mozart repertoire with feedback and instruction. Jan 28 , 29 and 30. Free.

Jan 28 – YouTube Livestream link:

https://youtu.be/i4L9iOD_TK8

Jan 29-YouTube Livestream link:

https://youtu.be/5vYhpQOakro

Jan 30-YouTube Livestream link:

https://youtu.be/t7Yys56IMKw