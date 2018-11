Messiah: Toronto Symphony Orchestra, Toronto Mendelssohn Choir

Toronto Symphony Orchestra and the Toronto Mendelssohn Choir present Handel’s immortal oratorio. Featured soloists: soprano Claire de Sévigné, mezzo-soprano Allyson McHardy, tenor Andrew Haji and baritone Tyler Duncan. December 17-23, Mon-Wed & Fri-Sat 8 pm, Sun 3 pm. $40-$135.

