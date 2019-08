Music of Beethoven Trio op. 11, Saint-Saens Clarinet Sonata Op.167, and Papillon by Sarijahoo for solo cello with Jelena Cingara (piano), Kishan Chouhan (clarinet), and Jillian Sourdough (cello). 7:30 pm. $25. facebook.com/events/412043876068280,

pianolessonstoronto.space/vedrana-subotic-concert-in-toronto/trio-teneramente-concert-in-heliconian-hall