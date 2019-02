Share a poem, song/rap, monologue or even a comedy piece or just come to dance at this party/open mic. 8 pm. $10.

facebook.com/events/1234898516658364

- Tickets: https://www.faimhub.com/event/ivybz/?fbclid=IwAR3SVITgezEdphf6RvOZeJYLerKtPGKLTNotY6Tqi4c97N1BHUWwonyqito