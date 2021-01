Winter Emerging Artist Exhibit

Gallery 1313 exhibition of art works on display including sculpture , photo based works , painting , mixed media and drawing. Participating artists include Sean Sinclair – Day, Alice Wong, Daria Gavrillina, Afifa Bari, Sofia Ramos, Toresa Looui, William Tyler, Sandra Nicole Franke, Natashia Verbeke, Sonia Langer, Catharine Mary Somerville, Sean Stone, Sunaina Khandelwal, Maria De Zorzi, Mary Perkins, Mikael Sandbom, Nick Nylen , Elhem Hemmat , Malgorzata Liszka – Wasiuta and others. Jan 6- 31. http://www.g1313.org