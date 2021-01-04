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Winter Emerging Artist Exhibit

Winter Emerging Artist Exhibit

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Gallery 1313 exhibition of art works on display including sculpture , photo based works , painting , mixed media and drawing. Participating artists include Sean Sinclair – Day, Alice Wong, Daria Gavrillina, Afifa Bari, Sofia Ramos, Toresa Looui, William Tyler, Sandra Nicole Franke, Natashia Verbeke, Sonia Langer, Catharine Mary Somerville, Sean Stone, Sunaina Khandelwal, Maria De Zorzi, Mary Perkins, Mikael Sandbom, Nick Nylen , Elhem Hemmat , Malgorzata Liszka – Wasiuta and others. Jan 6- 31. http://www.g1313.org

Additional Details

Location - Virtual Event

 

Date And Time

2021-01-06 to
2021-01-31
 

Location

Online Event
 

Event Types

Art Exhibition
 

Event Category

Virtual Event

Location Page

Virtual Event

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