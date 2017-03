Kate Tempest, Century Palm, Lido Pimiento and more: Hot Tickets

× Expand Kate Tempest plays the Mod Club, Wednesday (April 5).

BEN GUNNING, SOMEONE AWESOME, ZEPHYR Burdock (1184 Bloor West), Friday (March 31) Hometown falsetto.

OPERATORS, CHARLY BLISS Horseshoe (370 Queen West), Friday (March 31) Dan Boeckner & co.

CENTURY PALM, FAMINES, SWEET DAVE, THE SHALLOW GRAVES, DEATHSTICKS Monarch Tavern (12 Clinton), Friday (March 31) See preview.

CAMERON AVERY Rivoli (334 Queen West), Friday (March 31) Tame Impala man goes solo.

FEAST IN THE EAST w/ Myriam Gendron, Sandro Perri, L CON, Merival Matt Durant Studio (1401 Queen East), Saturday (April 1) Folk guitarist plays food and music series.

SLEAFORD MODS Opera House (735 Queen East), Saturday (April 1) See preview.

THE ZOMBIES Danforth Music Hall (147 Danforth), Sunday (April 2) Reunited English rockers.

BIG SEAN, MADEINTYO, NEISHA NESHAE, DJ MO BEATZ Rebel (11 Polson), Sunday (April 2) Bounce Back hitmaker.

LIDO PIMIENTA, CENTURY EGG Burdock (1184 Bloor West), Wednesday (April 5) Anti-patriarchal synth-pop.

KING GIZZARD & THE LIZARD WIZARD Danforth Music Hall (147 Danforth), Wednesday (April 5) Melbourne psych rockers.

KATE TEMPEST Mod Club (722 College), Wednesday (April 5) Ferocious spoken-word MC.

ALLISON CRUTCHFIELD & THE FIZZ, VAGABON, EMPATH, WINTER94 Silver Dollar (486 Spadina), Wednesday (April 5) See preview.

Get more Toronto show listings here.